Главы МИД Китая и Казахстана приняли участие во втором заседании Стратегического диалога между государствами

Алматы, 25 апреля /Синьхуа/ -- В Алматы в пятницу прошло второе заседание Стратегического диалога с участием члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Китая Ван И и заместителя премьер-министра -- министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.