В ЯНАО 170 школьников стали участниками Ночной юнармейской лиги

В гимназии города Семи лиственниц во второй раз провели Ночную юнармейскую лигу. В необычном слете в честь окончания первой четверти участвовали 170 учеников старших классов, их родители, а также учителя, сообщила в соцсетях горадминистрация.
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