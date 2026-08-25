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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас о нервах в первом матче после травмы: «Все видели, что я сделал двойную уже на первой подаче»

Серена Уильямс и Карлос Алькарас пообщались с Андреа Петкович после выхода в четвертьфинал микста US Open .

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