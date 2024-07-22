Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Забыли указать про мякиш хлебный! Ни одна котлета не делается без мякиша!Котлеты как в рес...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Отличный салат, забираю)) Думаю брынза или любой другой рассольный сыр сюда будут в темуСалат из помидоро...
  • Виктор Белогорцев
    интересно почему никогда не пишут какое вино использует автор или ему не известно что оно бывает сладкое, полусладкое...Мусака которая та...

Гениальный пирог из любых ягод, даже из замороженных. Укладываем слой и заливаем тестом

Гениальный пирог из любых ягод, даже из замороженных. Укладываем слой и заливаем тестом

Знаменитый французский десерт Клафути традиционно готовится из свежей, или замороженной вишни. Тесто для него делается на основе яиц и муки, притом здесь есть важный момент: особый, нежный вкус и аромат клафути приобретает благодаря сочетанию миндальной и пшеничной муки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх