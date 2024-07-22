Гениальный пирог из любых ягод, даже из замороженных. Укладываем слой и заливаем тестом

Знаменитый французский десерт Клафути традиционно готовится из свежей, или замороженной вишни. Тесто для него делается на основе яиц и муки, притом здесь есть важный момент: особый, нежный вкус и аромат клафути приобретает благодаря сочетанию миндальной и пшеничной муки.
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