Еврейский русофоб и педофил получил по заслугам На днях пришла добрая, просто праздничная весть: еврейскому подонку Борису Шпигелю дали 11 лет строго режима! Конечно, адвокаты будут обжаловать, но уж едва ли его теперь совсем оправдают.
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