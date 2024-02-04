Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русофоб и педофил получил по заслугам

Русофоб и педофил получил по заслугам

Еврейский русофоб и педофил получил по заслугам На днях пришла добрая, просто праздничная весть: еврейскому подонку Борису Шпигелю дали 11 лет строго режима! Конечно, адвокаты будут обжаловать, но уж едва ли его теперь совсем оправдают.

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