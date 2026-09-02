Актуальная информация об обстановке на линии фронта 2 сентября (обновляется)

Источник фото: Станислав Красильников / РИА Новости 10:03 Наши дроноводы, применив БПЛА «Герань‑4 сикер», поразили логистический центр «Равен Украина» 08:27 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.
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