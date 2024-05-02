Часть Правобережного округа Иркутска 2 мая осталась без света

2 мая в 13:53 произошло частичное отключение электроэнергии в Куйбышевском районе Иркутска. В “Иркутской электросетевой компании” сообщили, что под отключение попала часть домов на улицах Волконского, Декабрьских Событий, Красногвардейская, Милицейский, Тимирязева, Уткина, Франк-Каменецкого, Фридриха Энгельса.