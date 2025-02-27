Французский политик обратился к Трампу после ареста Джеорджеску

Обращение французского политика Флориана Филиппо к президенту США Дональду Трампу и главе департамента государственной эффективности Илону Маску прозвучало после задержания кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску.
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