Над Брянской областью сбиты три украинских БПЛА — губернатор

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) киевского режима были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) российской армии, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз 16 декабря в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии