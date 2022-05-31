В Советском районе полностью ликвидирована очередь в детские сады

В Советском районе открылся детский сад «Капитошка» на 300 мест. Это позволило полностью ликвидировать очерёдность в дошкольные учреждения детей от 2 до 7 лет, сообщил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб.