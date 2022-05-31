Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Крымчане смут реализовать эко-проект , Это как смут . Опять жертва ЕГЭ писало.Крымчане смут реа...
  • Сергей Иовенко
    Шестилетний малыш, авторы, вы что совсем мозги потеряли?В Феодосии нашли ...
  • Анатолий Лановой
    Новые россияне грошей возжелали.В Симферополе выя...

В Советском районе полностью ликвидирована очередь в детские сады

В Советском районе полностью ликвидирована очередь в детские сады

В Советском районе открылся детский сад «Капитошка» на 300 мест. Это позволило полностью ликвидировать очерёдность в дошкольные учреждения детей от 2 до 7 лет, сообщил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх