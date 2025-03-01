На что сходить в марте 2025-го в Москве и не только

«Элементарно, Хадсон!», Сироткин, фестиваль сидра и остальное, что вытащит вас из дома. Устричный базар на «Гастровилле» в аутлете Новая Рига В честь 8 марта загородный фудмаркет «Гастровилла» устраивает большой устричный базар.