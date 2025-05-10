🚑 В Крыму спасли туристов с отравлением Двое взрослых и трое детей отравились во время похода в районе Партизанской тропы на Долгоруковской яйле, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🚑 В Крыму спасли туристов с отравлением Двое взрослых и трое детей отравились во время похода в районе Партизанской тропы на Долгоруковской яйле, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.