В России резко увеличится количество «штрафных» видеокамер

Эксперты в области интеллектуального видеонаблюдения предупредили о возможном увеличении числа штрафов за неправильную парковку, свалки, торговлю в запрещенных местах и препятствование работе коммунальных служб.
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