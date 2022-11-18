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Овечкин вышел на 18-е место по очкам в истории НХЛ (1427), обогнав Троттье. У Кросби – 1430

Александр Овечкин вышел на 18-е место по очкам в истории НХЛ (1427), обогнав Троттье. Капитан «Вашингтона» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (4:5 Б).

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