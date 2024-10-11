Сладкая парочка «Милтон» и «Хелен» поураганили неспроста?

Как стихийные бедствия могут повлиять на выборы президента США Фото: Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Книжным интеллектуалам из штата Флорида, да и всего восточного побережья США впору вспомнить древнеримское выражение «Бездна бездну призывает» — аналог русской поговорки «Пришла беда — отворяй ворота».
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