Александр Роджерс Мигранты притесняют ррррруских людей. ФотофактЯ, 6леать, сегодняшний день хотел тихонечко посвятить праздничным мероприятиям в семейном кругу.
Не ЦИПСО, не!
Комментарии
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Алекс Сэм
Как раз статья-то на произведение ЦИПСОшника похожа. Сразу видно заказная. Жаль, что Роджерс скурвился. Раньше интересные статьи писал
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2 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Дурочка иди проспись. Или пойди протри иконку с ликом Роджерса.
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1 час.
Людмила Фирстова
ТЫ хамить надумал?! ТЫ на нашем сайте новый участник, хотя бы ознакомился с правилами общения на сайте, обращаюсь на "ты", так как своим хамством ТЫ дал разрешение... У нас запрещено грубить участникам сайта, переходить на личность. Сам исчезаешь или отправить в бан?
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14 мин.
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