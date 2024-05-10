Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

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    не телевидение а дерьмо, котое смотрят только там, где нет интернетаПосле устроенной ...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    ТЫ хамить надумал?! ТЫ на нашем сайте новый участник, хотя бы ознакомился с правилами общения на сайте, обращаюсь на ...Не ЦИПСО, не!
  • КИРИЛЛ Трифонов
    Дурочка иди проспись. Или пойди протри иконку с ликом Роджерса.Не ЦИПСО, не!

Не ЦИПСО, не!

Не ЦИПСО, не!

Александр Роджерс Мигранты притесняют ррррруских людей. ФотофактЯ, 6леать, сегодняшний день хотел тихонечко посвятить праздничным мероприятиям в семейном кругу.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Как раз статья-то на произведение ЦИПСОшника похожа. Сразу видно заказная. Жаль, что Роджерс скурвился. Раньше интересные статьи писал
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2 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Дурочка иди проспись. Или пойди протри иконку с ликом Роджерса.
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1 час.
Людмила Фирстова
ТЫ хамить надумал?! ТЫ на нашем сайте новый участник, хотя бы ознакомился с правилами общения на сайте, обращаюсь на &quot;ты&quot;, так как  своим хамством ТЫ дал разрешение... У нас запрещено грубить участникам сайта, переходить на личность. Сам исчезаешь или отправить в бан?
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14 мин.

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