Не ЦИПСО, не!

Людмила Фирстова

ТЫ хамить надумал?! ТЫ на нашем сайте новый участник, хотя бы ознакомился с правилами общения на сайте, обращаюсь на "ты", так как своим хамством ТЫ дал разрешение... У нас запрещено грубить участникам сайта, переходить на личность. Сам исчезаешь или отправить в бан?