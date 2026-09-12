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В Тарко-Сале впервые пройдет фестиваль семейного биатлона

В Тарко-Сале впервые пройдет фестиваль семейного биатлона

В Тарко-Сале впервые состоится «Фестиваль семейного биатлона. Вместе к победе!» Участие в нем смогут принять семьи с детьми от семи до 17 лет, сообщили на официальной странице Федерации биатлона ЯНАО в соцсети «ВКонтакте».

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