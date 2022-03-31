Холл оштрафован на 5 тысяч долларов за грубую игру против Любушкина. Он ударил его по голове и толкнул на лед

Тэйлор Холл оштрафован на 5 тысяч долларов за атаку Ильи Любушкина. Во втором периоде вчерашнего матча между «Бостоном» и «Торонто» (4:6) форвард «Брюинс» ударил российского защитника «Торонто» по голове после борьбы у борта и толкнул на лед.