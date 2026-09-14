Православный Новый год и почитание икон: что отмечают 14 сентября

Что категорически запрещено делать в Семёнов день: традиции и запреты 14 сентября.В понедельник, 14 сентября 2026 года, православные верующие отмечают важную дату — церковное новолетие, или Начало индикта.
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