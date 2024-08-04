Изъяны в организации Игр серьезно подорвали имидж Франции — турецкие СМИ

Сбои в организации Олимпийских игр в Париже серьезно подрывают имидж Франции и Европы, а также серьезно дискредитируют Международный олимпийский комитет (МОК) как главного организатора мирового спорта, 30 июля говорится в публикации турецкого издания dikGAZETE.