Эксперты назвали города-миллионники с самыми низкими ценами на студии

Выбирая объект для покупки, чаще всего россияне отдают предпочтение небольшим квартирам. Аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» совместно со строительно-инвестиционной корпорацией «Девелопмент-Юг» провели исследование на рынке квартир с небольшой площадью в городах-миллионниках и выявили квартиры с наименьшей стоимостью за «квадрат».