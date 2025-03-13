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Эксперты назвали города-миллионники с самыми низкими ценами на студии

Эксперты назвали города-миллионники с самыми низкими ценами на студии

Выбирая объект для покупки, чаще всего россияне отдают предпочтение небольшим квартирам. Аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» совместно со строительно-инвестиционной корпорацией «Девелопмент-Юг» провели исследование на рынке квартир с небольшой площадью в городах-миллионниках и выявили квартиры с наименьшей стоимостью за «квадрат».

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