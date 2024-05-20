УК Анатолия Гавриленко удвоили активы под управлением за счет группы ВТБ

Управляющие компании (УК) «ТКБ Инвестмент Партнерс» и «Прогрессивные инвестиционные идеи» (ПИИ), которые входят в группу Анатолия Гавриленко, за два года более чем вдвое нарастили активы под управлением, следует из рэнкинга «Эксперт РА», с данными которого ознакомился «Коммерсантъ».