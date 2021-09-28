Европейцы настроились на катастрофу из-за «Газпрома»

Подскочившие рыночные цены на газ в Европе бьют по карману жителей стран, которые вроде бы не нуждаются в закупках голубого топлива, поскольку из-за газа повышается стоимость электричества.
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