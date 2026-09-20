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Царьград

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МИД Ирана: Арагчи посетит Катар перед поездкой в Нью-Йорк

МИД Ирана: Арагчи посетит Катар перед поездкой в Нью-Йорк

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направляется в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Перед прибытие он посетит Катар для консультаций.

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