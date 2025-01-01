Сибирячка требует 5 млн рублей за смерть матери в больнице

Медики написали три разных времени смерти в разных документах Жительница Новосибирской области требует компенсацию морального вреда с больницы, в которую одновременно попали ее мать и отец, пишет "КП-Новосибирск".
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