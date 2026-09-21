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Царьград

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Трамп предупредил о конце Америки без изменения филибастера

Трамп предупредил о конце Америки без изменения филибастера

Президент США Дональд Трамп заявил, что если республиканцы не отменят обструкцию, это может повлечь "конец Америки".

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