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Культуромания

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Фестиваль якутского кино пройдет в девяти городах России

Фестиваль якутского кино пройдет в девяти городах России

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» проведет масштабный Фестиваль якутского кино в рамках программы САХА СИНЕМА.

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