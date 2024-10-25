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Нижегородская правда

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О статусе партнёра БРИКС намекнул президент Боливии Луис Арсе

Президент Боливии намекнул, что страна получила статус партнёра БРИКС. Об этом сообщает «RT». Президент Боливии Луис Арсе отметил, что делегации было очень важно посетить саммит в Казани, и теперь страна укрепит своё положение в БРИКС.

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