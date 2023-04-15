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Восстанавливается водоснабжение города Первомайска, ЛНР

Восстанавливается водоснабжение города Первомайска, ЛНР

Государственным унитарным предприятием (ГУП) «Лугансквода» начата подача воды в город Первомайск, заявил 15 апреля специалист по связям с общественностью и прессой ГУП Дмитрий Бидлюченко во время рабочей встречи с жителями города в Луганске.

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