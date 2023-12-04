РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mark Kapustin
    🇮🇱🇮🇱🇮🇱В Тель-Авиве пооб...
  • Evgenija Palette
    Леня, ты с ума сошел? Что бы тебе сказал Беня Крик... Ведь, ты. вот так, походя, оскорбляешь свой народ... И не поним...Житель Омска заде...
  • Леонид Цымбал
    Дебилы всегда очень активны...Житель Омска заде...

В Красноярском крае сильный ветер опрокинул на трассе автобус с пассажирами

В Красноярском крае сильный ветер опрокинул на трассе автобус с пассажирами

Междугородний автобус вылетел в кювет и опрокинулся из-за сильного ветра в Красноярском крае. В автобусе находились 15 пассажиров, за медпомощью пока никто не обратился, сообщает пресс-служба регионального полицейского глава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх