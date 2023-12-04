В Красноярском крае сильный ветер опрокинул на трассе автобус с пассажирами

Междугородний автобус вылетел в кювет и опрокинулся из-за сильного ветра в Красноярском крае. В автобусе находились 15 пассажиров, за медпомощью пока никто не обратился, сообщает пресс-служба регионального полицейского глава.
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