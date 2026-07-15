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Амодио о приезде в Россию: «Мы тренеры. Наша работа помогать детям. Поэтому мне не столь важно, о какой стране идет речь»

Французский тренер и хореограф Флоран Амодио прокомментировал своей приезд в Россию.  Амодио проводит в Москве совместные сборы с российским тренером Александром Волковым.

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