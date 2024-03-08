Мошенники научились подделывать видеосообщения в Telegram

Global Look Press/Thomas Trutschel/PHOTOTHEK Мошенники стали прибегать к новой схеме обмана – злоумышленники научились подделывать "кружочки" с видео в Telegram, которыми обмениваются пользователи в режиме реального времени.
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