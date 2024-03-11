Поражение «Спартака», ничья «Ливерпуля» и «Сити», новая форма сборной России, «Трактор» выбил «Салават» из Кубка Гагарина, Ивич может сменить Абаскаля, Ротенберг устроил перформанс в хоккейной Медиалиге и другие новости

Лена Мисько СПАРТАК ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ. И ВОТ ЧТО БЫЛО НА НЕМ (И да на нем был Павел Жданов) 1. Абаскаль остается минимум до Оренбурга; 2. Сформирован список из четырех фамилий тренеров; 3. Из них мне известно только о Станиславе Черчесове - он единственный россиянин в списке (шансы минимальны); 4. Еще два кандидата, один из которых португалец, исходят от Томаша Амарала; 5. Фамилии Ивича и Карпина не обсуждались в качестве возможных сменщиков Абаскаля; 6. Выбирать тренера будет совет директоров, а не кто-то конкретно.

Лена Мисько 🇷🇺Валерий Карпин – об итоговом составе сборной России на матчи с Сербией и Парагваем – Финальный список игроков, вызванных на УТС, составлен на основе 19 и 20-го туров в Мир РПЛ. Если в нем и будут изменения, то минимальные. Впереди у игроков, выступающих в России, матчи FONBET Кубка России, а у легионеров – игры в европейских чемпионатах. Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск.