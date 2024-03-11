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Не только о футболе

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Поражение «Спартака», ничья «Ливерпуля» и «Сити», новая форма сборной России, «Трактор» выбил «Салават» из Кубка Гагарина, Ивич может сменить Абаскаля, Ротенберг устроил перформанс в хоккейной Медиалиге и другие новости

Поражение «Спартака», ничья «Ливерпуля» и «Сити», новая форма сборной России, «Трактор» выбил «Салават» из Кубка Гагарина, Ивич может сменить Абаскаля, Ротенберг устроил перформанс в хоккейной Медиалиге и другие новости

1. В Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Факелу» в «Лужниках» – 0:2! Евгений Марков забил с пенальти, который привез Перейра, а Данил Пруцев отправил мяч в свои ворота.

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Комментарии
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Лена Мисько
СПАРТАК ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ. И ВОТ ЧТО БЫЛО НА НЕМ (И да на нем был Павел Жданов) 1. Абаскаль остается минимум до Оренбурга; 2. Сформирован список из четырех фамилий тренеров; 3. Из них мне известно только о Станиславе Черчесове - он единственный россиянин в списке (шансы минимальны); 4. Еще два кандидата, один из которых португалец, исходят от Томаша Амарала; 5. Фамилии Ивича и Карпина не обсуждались в качестве возможных сменщиков Абаскаля; 6. Выбирать тренера будет совет директоров, а не кто-то конкретно.
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6 час.
Лена Мисько
🇷🇺Валерий Карпин – об итоговом составе сборной России на матчи с Сербией и Парагваем – Финальный список игроков, вызванных на УТС, составлен на основе 19 и 20-го туров в Мир РПЛ. Если в нем и будут изменения, то минимальные. Впереди у игроков, выступающих в России, матчи FONBET Кубка России, а у легионеров – игры в европейских чемпионатах. Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск.
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6 час.
Максим Комаров
Думаешь, Урал сгоняет со Спартаком договорняк? Не думаю, им очки нужны. В Москву они приедут за победой. У тебя лучшего футбольного повода в этом сезоне уже не будет.
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6 час.

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