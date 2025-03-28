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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Самый глупый в мире смартфон Light Phone 3 поступил в продажу за огромные деньги Е...

Самый глупый в мире смартфон Light Phone 3 поступил в продажу за огромные деньги Е...

Самый глупый в мире смартфон Light Phone 3 поступил в продажу за огромные деньгиЕсли вы мечтаете о телефоне без соцсетей, бесконечных уведомлений и лишних отвлекающих функций, то Light Phone 3 может показаться идеальным выбором.

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