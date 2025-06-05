Дмитриев: разговор Путина и Трампа вызвал панику на Западе

МОСКВА, 5 июня, ФедералПресс. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 4 июня, вызвал панику со стороны западного «глубинного государства» и подконтрольных СМИ.
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