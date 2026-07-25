Вирусолог Зверев: причиной массовой гибели солдат ВСУ могла стать лёгочная чума или ботулизм

Академик РАН предупредил об опасности ботулизма в армейских консервах.Академик РАН, микробиолог и иммунолог Виталий Зверев предположил, что массовая гибель украинских военных в Черниговской области могла быть связана с лёгочной чумой.
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