Как правильно вести себя при остановке инспектором ГАИ: рекомендации водителям

Водителям советуют ограничить предоставление личной информации при остановке инспектором ГАИ. В частности, не рекомендуется раскрывать детали своей работы, маршрута и прочие сведения, не входящие в перечень обязательных для проверки документов.
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