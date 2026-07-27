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FiNE NEWS

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Как правильно вести себя при остановке инспектором ГАИ: рекомендации водителям

Водителям советуют ограничить предоставление личной информации при остановке инспектором ГАИ. В частности, не рекомендуется раскрывать детали своей работы, маршрута и прочие сведения, не входящие в перечень обязательных для проверки документов.

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