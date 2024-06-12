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Утверждена новая структура администрации президента России

Утверждена новая структура администрации президента России

Владимир Путин утвердил новую структуру администрации президента России. Добавлено пять новых управлений, еще одно упразднили.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Даешь еще десятки &quot;управлений&quot;!!!:))) У нас же страна богатая, бабла дофига, сварганить с десяток новых кормушек для бездельников вообще не вопрос. Гдеж потом на каждое такое &quot;управление&quot; новых Рэмбовичей найти будет? С глубоким уважением отношусь к Андрею Белоусову, он делает важное дело, но всё это потеряет смысл, если на место одного вора будут вставать десятки других...
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