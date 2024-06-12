Владимир Путин утвердил новую структуру администрации президента России. Добавлено пять новых управлений, еще одно упразднили.
Утверждена новая структура администрации президента России
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Ваша Светлость
Даешь еще десятки "управлений"!!!:))) У нас же страна богатая, бабла дофига, сварганить с десяток новых кормушек для бездельников вообще не вопрос. Гдеж потом на каждое такое "управление" новых Рэмбовичей найти будет? С глубоким уважением отношусь к Андрею Белоусову, он делает важное дело, но всё это потеряет смысл, если на место одного вора будут вставать десятки других...
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