Утверждена новая структура администрации президента России

Ваша Светлость

Даешь еще десятки "управлений"!!!:))) У нас же страна богатая, бабла дофига, сварганить с десяток новых кормушек для бездельников вообще не вопрос. Гдеж потом на каждое такое "управление" новых Рэмбовичей найти будет? С глубоким уважением отношусь к Андрею Белоусову, он делает важное дело, но всё это потеряет смысл, если на место одного вора будут вставать десятки других...