 Один человек погиб и трое ранены в результате тяжелого ДТП под Новороссийском

Один человек погиб и трое ранены в результате тяжелого ДТП под НовороссийскомНакануне около 20 часов 20 минут 29-летний водитель автомобиля «Тойота» ехал по дороге Новороссийск-Керчь, со стороны Новороссийска в сторону поселка Верхнебаканского.