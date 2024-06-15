 Один человек погиб и трое ранены в результате тяжелого ДТП под Новороссийском

Один человек погиб и трое ранены в результате тяжелого ДТП под НовороссийскомНакануне около 20 часов 20 минут 29-летний водитель автомобиля «Тойота» ехал по дороге Новороссийск-Керчь, со стороны Новороссийска в сторону поселка Верхнебаканского.
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