Микроквартиры в Москве подорожали на фоне запрета на их строительство

Стоимость студий площадью менее 28 кв. м продолжает увеличиваться после запрета на их строительство, однако рост цен немного замедлился в связи с отменой льготной ипотеки и пополнением предложения С мая 2024 года по август стоимость квартир-студий в новостройках всех классов в границах Старой Москвы выросла в среднем на 3,9%.