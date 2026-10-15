Разногласия между странами ЕС по новому бюджету достигли пика. Председатель ЕП Роберта Метсола выразила обеспокоенность сокращениями расходов, которые могут усложнить его утверждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Военкор Сладков з...
- Г Директор тольятти...
- Сразу 11 видов ор...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым