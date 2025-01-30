ВТБ присоединяет Почта Банк. Как это отразится на клиентах?

Банк ВТБ опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что в феврале в Почта Банке появится возможность оформлять продукты банка ВТБ, и в целом банк рассчитывает, что до конца мая будет осуществлён «переход всей активной базы клиентов Почта Банка» в ВТБ.