ВТБ присоединяет Почта Банк. Как это отразится на клиентах?

Банк ВТБ опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что в феврале в Почта Банке появится возможность оформлять продукты банка ВТБ, и в целом банк рассчитывает, что до конца мая будет осуществлён «переход всей активной базы клиентов Почта Банка» в ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)