Папа Франциск провел личную встречу с королем Карлом и королевой Камиллой

После того, как официальный государственный визит короля Англии Карла и королевы Камиллы в Ватикан был отложен из-за продолжающегося выздоровления папы римского Франциска от двусторонней пневмонии, понтифик провел личную встречу с королевской четой в Ватикане.
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