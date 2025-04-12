Трипл-дабл Янниса Адетокумбо (32+11+15) обеспечил «Милуоки» победу над «Детройтом» и 5-е место на Востоке

Форвард «оленей» Яннис Адетокумбо записал на свой счет 32 очка, реализовав 11 из 22 бросков с игры, 0 из 2 из-за дуги и 10 из 11 штрафных, 11 подборов и 15 передач при 3 потерях за 38 минут в игре.