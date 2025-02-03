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Новости Тамбова

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Мошенники стали рассылать пользователям вирусы под видом приглашений на свадьбу

Мошенники стали рассылать пользователям вирусы под видом приглашений на свадьбу

Мошенники стали рассылать пользователям ОС Android вирусы под видом приглашений на свадьбу. Злоумышленники используют новую вредоносную программу, крадущую личные данные из СМС, популярных мессенджеров и e-mail.

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