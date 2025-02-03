Мошенники стали рассылать пользователям вирусы под видом приглашений на свадьбу

Мошенники стали рассылать пользователям ОС Android вирусы под видом приглашений на свадьбу. Злоумышленники используют новую вредоносную программу, крадущую личные данные из СМС, популярных мессенджеров и e-mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии