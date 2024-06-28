Коллективный гитлер, ведя войну против Народа России на уничтожение, не скрывает свою террористическ

Алексей Белов. О реалиях гибридной войныНа Западе не скрывают, что берут на вооружение тактику террораРисунок: БелВПОНакануне российские информагентства со ссылкой на пресс-службу Запорожской атомной электростанции сообщили, что в результате обстрела ВСУ один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка Запорожской области полностью уничтожен.