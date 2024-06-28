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  • Лев Сивохин
    Плох тот народ, который не помнит свою историю и не хочет ее знать.Защитник болгарск...
  • Eduard
    Например:"Если США захотели Украину,то вся Европа яраком дольна встать",но что бы так и вышло!Бывший австрийски...
  • Eduard
    Точно!Демократия плавна перешла в диктатуру,где всё навязывается,чужое мнение не имеет значение!Бывший австрийски...

Коллективный гитлер, ведя войну против Народа России на уничтожение, не скрывает свою террористическ

Коллективный гитлер, ведя войну против Народа России на уничтожение, не скрывает свою террористическ

Алексей Белов. О реалиях гибридной войныНа Западе не скрывают, что берут на вооружение тактику террораРисунок: БелВПОНакануне российские информагентства со ссылкой на пресс-службу Запорожской атомной электростанции сообщили, что в результате обстрела ВСУ один из постов радиационного контроля в селе Великая Знаменка Запорожской области полностью уничтожен.

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