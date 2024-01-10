Карьера “сдулась”: 8 наших звёзд, не выдержавших жестоких правил шоу-биза

Когда-то их лица знали тысячи поклонников, а потом что-то пошло не так, и звезда “закатилась”. Что произошло? Татьяна Агафонова Известная актриса из «Интердевочки» (помните Верку-москвичку?) и «Петербургских тайн» Татьяна Агафонова оставила свою карьеру в столице и неожиданно вернулась в свой родной регион в Тверскую область.