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Карьера “сдулась”: 8 наших звёзд, не выдержавших жестоких правил шоу-биза

Карьера “сдулась”: 8 наших звёзд, не выдержавших жестоких правил шоу-биза

Когда-то их лица знали тысячи поклонников, а потом что-то пошло не так, и звезда “закатилась”. Что произошло? Татьяна Агафонова Известная актриса из «Интердевочки» (помните Верку-москвичку?) и «Петербургских тайн» Татьяна Агафонова оставила свою карьеру в столице и неожиданно вернулась в свой родной регион в Тверскую область.

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