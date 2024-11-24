Характеристики графического процессора Intel Arc B580 Battlemage просочились

Два объявления о продаже графических процессоров нового поколения Intel Arc B580 (кодовое название Battlemage), которые будут конкурировать с лучшими видеокартами, были случайно опубликованы на Amazon и раскрыли некоторые спецификации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии