ЦАХАЛ атаковал Сирию. Блинкен приехал в Израиль «как еврей». Положение в Газе резко ухудшается

ВС Ну, если наши будут чертить красные линии и проявлять озабоченность, то Израиль при поддержке США продолжать бомбить Сирию и другие арабские государства. О каких международных правилах и праве можно теперь говорить. Только силу они признают.

Natalija Osminina И главное, никто уже не вспоминает, как позорно ушли американцы не так давно с Афганистана, сейчас с Украины... И никто не пишет, что это американский удар по Китаю в преддверии похода на него.