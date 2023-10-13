Израильская военщина нанесла ракетные удары по главным воздушным гаваням Сирийской Арабской Республики - международным аэропортам столицы Дамаска и города Алеппо (Халеб).
ЦАХАЛ атаковал Сирию. Блинкен приехал в Израиль «как еврей». Положение в Газе резко ухудшается
Комментарии
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ВС
Ну, если наши будут чертить красные линии и проявлять озабоченность, то Израиль при поддержке США продолжать бомбить Сирию и другие арабские государства. О каких международных правилах и праве можно теперь говорить. Только силу они признают.
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18 час.
Natalija Osminina
И главное, никто уже не вспоминает, как позорно ушли американцы не так давно с Афганистана, сейчас с Украины... И никто не пишет, что это американский удар по Китаю в преддверии похода на него.
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13 час.
Natalija Osminina
А что Вы предлагаете слелать Москве? Бомбить Израиль?)))
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13 час.
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