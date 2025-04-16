Польское издание Myśl Polska обвинило Украину в провоцировании конфликта с Россией. Журналисты заявили, что власти республики понимали последствия желания вступить в НАТО, но продолжали стремиться в альянс.
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